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Видеофакт: репетиция женской роты почетного караула

Военнослужащие активно проводят подготовку к параду Великой Победы 9 мая. Не стали исключением и девушки, которых специально отобрали для почетной миссии.

YouTube / Минобороны России

Женщины в военной форме впервые в составе роты почетного караула откроют парад войск Екатеринбургского гарнизона в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В министерстве обороны РФ рассказали, что для участия в параде в соединения и частях Центрального военного округа, Сибири, Урала и Поволжья специально отобрали 24 девушки.


Подготовка женской роты почетного караула включает в себя отработку строевых приемов с оружием и без, движения в составе шеренг и взвода, растяжку и силовые упражнения в спортзале.

Смотрите на видео, как прекрасный пол проводит репетицию парада, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.
Источник:sputnik.by
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