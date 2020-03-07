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Шаврову суммарно ему грозит до двух лет лишения свободы

Активисту «Молодого фронта» Филиппу Шаврову, которого задержали после того, как он покрасил в Минске руки памятника российскому поэту Александру Пушкину, вынесли окончательное обвинение и определили нанесенный ущерб.

Жена молодофронтовца Ольга сообщила, что дело ее мужа состоит из трех эпизодов, сообщает Радыё Свабода.
Помимо покрашенных рук Пушкина активиста обвиняют в том, что он нарисовал бело-красно-белый флаг на памятнике погибшим при исполнении долга милиционерам и военнослужащим внутренних войск МВД Беларуси, а также нанес граффити «Свободу Северинцу».

Суммарно ему грозит до двух лет лишения свободы.

Общий ущерб не превышает 230 рублей: за памятник Пушкину – 62 руб. 88 коп., за памятник милиционерам – 67 руб. 87 коп., за граффити – 98 руб. 18 коп.
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