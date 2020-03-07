Шаврову суммарно ему грозит до двух лет лишения свободы

Жена молодофронтовца Ольга сообщила, что дело ее мужа состоит из трех эпизодов, сообщает Радыё Свабода.

Помимо покрашенных рук Пушкина активиста обвиняют в том, что он нарисовал бело-красно-белый флаг на памятнике погибшим при исполнении долга милиционерам и военнослужащим внутренних войск МВД Беларуси, а также нанес граффити «Свободу Северинцу».





Суммарно ему грозит до двух лет лишения свободы.





Общий ущерб не превышает 230 рублей: за памятник Пушкину – 62 руб. 88 коп., за памятник милиционерам – 67 руб. 87 коп., за граффити – 98 руб. 18 коп.







