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Во попали! Коронавирус не исчезнет летом

Вирус может сохранить способность распространяться. В связи с этим Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей.

"Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и назвал ложными надежды на прекращение распространения вируса летом, пишет korrespondent.net

В связи с этим ВОЗ обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. В таком случае возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам примерно в 850 млн долл.
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