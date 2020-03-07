Упс! В Австралии скупают туалетную бумагу и макароны

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Сегодня оказалось, что обеспокоенные жители зеленого континента не только запасаются предметами личной гигиены, но еще и едят. За последние сутки прилавки продовольственных супермаркетов опустели.





– Сегодня в магазинах в руки продают одну упаковку туалетной бумаги, – рассказывает Sobesednik.ru Борис, житель Мельбурна. – Даже если у кого-то и не было острой необходимости в этих рулонах, то сегодня люди берут туалетную бумагу на всякий случай. Кстати, сегодня удивили пустые полки, где еще вчера лежали макароны. Видно, эти паникеры только едят пасту и ходят в туалет. Потому что все остальное у нас по-прежнему в изобилии.









Напомним, что в профилактических целях и с целью обезопасить континент от коронавируса правительство Австралии приняло решение эвакуировать всех австралийцев, вернувшихся из китайского Уханя, на остров Рождества в Индийском океане на карантин. Как на такой «подарочек» отреагировали почти две тысячи жителей этого острова, пресса пока не сообщает.



