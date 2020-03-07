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Зажигательный флешмоб: "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" оригинально поздравил женщин с 8 марта

Мужской коллектив "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукта" оригинально подошел к вопросу поздравления женщин с 8 марта.

В компании сняли ролик, который за первый день публикации на Youtube набрал около 6 тысяч просмотров.

"К слову, панике в связи с коронавирусом на предприятии не поддаются, но правилами гигиены не пренебрегают. Белые перчатки тому подтверждение", - добавили в комментарии к ролику его создатели.
interfax.by
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