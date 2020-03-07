+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Ефремов снова отметился: в Пулково актера не пустили на борт самолета

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог вылететь в Ригу из петербургского аэропорта Пулково.

фото из открытого доступа
 
Сообщается, что актера не пустили на борт самолета из-за алкогольного опьянения. Источник, ссылаясь на перевозчика АirBaltic, указывает, что актеру отказали в посадке в самолет. Но так как Ефремов не стал спорить и устраивать скандал, то оснований для привлечения его к административной ответственности нет.

В авиакомпании «РГ», не указывая имя пассажира, подтвердили, что инцидент произошел на рейсе ВТ433 6 марта. Еще на стойке регистрации одному из пассажиров сообщили, что ему может быть отказано в посадке на самолет.

В итоге на борт пассажира так и не пустили. Перевозчик также указал, что в положениях и условиях авиакомпании есть пункты, которые разрешают отказать в перевозке любому человеку в случае, если его состояние может представлять опасность для других пассажиров или членов экипажа.
7days.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru