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Сельчанин, убивший годовалого ребенка из-за плача, получил 23 года

Суд Минской области вынес приговор жителю Мядельского района, который обвинялся в лишении жизни годовалого ребенка своей сожительницы, сообщили в пресс-службе суда.

Жестокое преступление было совершено в сентябре минувшего года. В мядельскую милицию поступила информация, что в доме одной из деревень района найдено тело годовалого мальчика. По подозрению в совершении его убийства был задержан сожитель матери ребенка. В отношении 21-летнего мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.

Выездное заседание по резонансному делу прошло в пятницу в Мяделе.

Как сообщили в Минском областном суде, сельчанин был признан виновным, в качестве наказания ему назначено 23 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии усиленного режима.

Данный приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Как ранее сообщал Следственный комитет, в день, когда произошло убийство, сожительница мужчины находилась в роддоме. Нетрезвый сельчанин, разозлившись из-за плача малыша, сильно избил его, от чего ребенок умер. Позже он отвез тело в одну из деревень Мядельского района и бросил в пустующем доме. О преступлении стало известно, когда мать погибшего вернулась домой: мужчина сначала заявлял, что ее сын находится дома у знакомых, но потом сознался в совершенном преступлении.

Сельчанин получил не самое строгое наказание: санкция статьи 139 УК, по которой ему было предъявлено обвинение, предусматривает в том числе пожизненное и смертную казнь.
Sputnik
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