Вместо воды в Италии из кранов потекло вино

Жители деревни сообщили, что из кранов в их домах течет пенящаяся розовая жидкость с фруктовым запахом, пишет belta.by





Оказалось, что в погребе винного завода из-за технической неисправности игристое вино Lambrusco Grasparossa попало в трубы акведука.





Местные власти сообщили гражданам, что жидкость в кранах не угрожает их здоровью.



