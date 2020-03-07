COVID-19 взял два барьера: заболевших более 100 тыс., вирус в половине стран мира
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 6 марта превысило 101 тыс. человек. На планете уже 95 стран, где выявили вирус — среди них и Украина.
6 марта мировая эпидемия коронавируса преодолела сразу два барьера: число выявленных случаев инфицирования на планете превысило 100 тыс., а стран, в которые добрался вирус, стало больше 90. Теперь случаи заболевания COVID подтверждены в половине государств планеты.
Во многих странах Европы число заболевших за сутки выросло в полтора-два раза (Бельгия, Швейцария, Франция, Германия и т. д.)
О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering, пишет "Новое время".
Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:
Китай (80 573)
Южная Корея (6 593)
Иран (4 747)
Италия (4 636)
Германия (670)
Франция занимает шестое место (653 случая), далее следуют Япония (420) и Испания (400). Закрывают десятку США (260) и Швейцария (214), которая 6 марта впервые поднялась в мировую топ-десятку, вытеснив из нее Сингапур.
Более 55 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 3,4 тыс.
Напомним, что Беларусь - в числе стран, где есть заболевшие. По офииальным данным, их 6.
07:52 07/03/2020
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