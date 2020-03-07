6 марта мировая эпидемия коронавируса преодолела сразу два барьера: число выявленных случаев инфицирования на планете превысило 100 тыс., а стран, в которые добрался вирус, стало больше 90. Теперь случаи заболевания COVID подтверждены в половине государств планеты.





Во многих странах Европы число заболевших за сутки выросло в полтора-два раза (Бельгия, Швейцария, Франция, Германия и т. д.)





О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering, пишет "Новое время".





Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:





Китай (80 573)

Южная Корея (6 593)

Иран (4 747)

Италия (4 636)

Германия (670)

Франция занимает шестое место (653 случая), далее следуют Япония (420) и Испания (400). Закрывают десятку США (260) и Швейцария (214), которая 6 марта впервые поднялась в мировую топ-десятку, вытеснив из нее Сингапур.





Более 55 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 3,4 тыс.





Напомним, что Беларусь - в числе стран, где есть заболевшие. По офииальным данным, их 6.



