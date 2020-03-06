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МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в странах с коронавирусом

Министерство иностранных дел предупредило белорусских туристов, что страны, где обнаружен китайский коронавирус COVID-19, вводят ограничения на въезд. Объявление пресс-службы появилось в соцсетях.

"По состоянию на 6 марта 2020 г. ограничения различной степени введены следующими странами: Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Макао, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Палау, Папуа Новая Гвинея, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сингапур, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Филиппины, Япония. Обращаем внимание, что меры для каждой конкретной страны различны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Дипломаты советуют туристам, планирующим ехать в перечисленные государства, обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения, чтобы уточнить, о каких ограничениях идет речь, передает "Еврорадио".
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