"По состоянию на 6 марта 2020 г. ограничения различной степени введены следующими странами: Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Макао, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Палау, Папуа Новая Гвинея, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сингапур, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Филиппины, Япония. Обращаем внимание, что меры для каждой конкретной страны различны", — говорится в сообщении пресс-службы.



