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Арнольд Шварценеггер судится с российским разработчиком роботов

Шварценеггер несколько раз давал понять, что не хочет быть лицом робота компании Promobot. Теперь он требует $10 млн и доходы от продажи.

Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование своего лица на модели Robo-C. Актер заявляет, что это наносит вред его репутации и требует компенсации $10 млн, а также доходов от продажи робота, пишет TMZ.


Впервые Robo-C с лицом Шварценеггера представили в 2019 году в Санкт-Петербурге. Тогда компания Promobot попросила актера сфотографироваться с роботом, но он отказался.

В январе адвокат Шварценеггера направил Promobot требование прекратить использовать внешность актера. В компании ответили, что выполнят требование, однако робот с внешностью Шварценеггера продемонстрировали в феврале на выставке New York Toy Fair. 

Promobot создает промо-роботов, которые повторяют рост и размеры человека, но не внешность. Модель Robo-C особенная, так как максимально копирует лицо Шварценеггера, включая натуралистичную кожу, пульсирующую вену на лбу и выражения лица. Робот оснащен камерой для отслеживания положения собеседника. Ввод запросов к нему осуществляется через сенсорный экран в подставке. 

Компания Promobot была основан в Перми (РФ) в 2015 году. Созданные роботы предназначены на замену гидов, консьержей, консультантов, промоутеров. Для общения они оборудованы системами распознавания лиц и речи, а также возможностью подключаться к базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам. 
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