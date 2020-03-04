Арнольд Шварценеггер судится с российским разработчиком роботов

Впервые Robo-C с лицом Шварценеггера представили в 2019 году в Санкт-Петербурге. Тогда компания Promobot попросила актера сфотографироваться с роботом, но он отказался.





В январе адвокат Шварценеггера направил Promobot требование прекратить использовать внешность актера. В компании ответили, что выполнят требование, однако робот с внешностью Шварценеггера продемонстрировали в феврале на выставке New York Toy Fair.





Promobot создает промо-роботов, которые повторяют рост и размеры человека, но не внешность. Модель Robo-C особенная, так как максимально копирует лицо Шварценеггера, включая натуралистичную кожу, пульсирующую вену на лбу и выражения лица. Робот оснащен камерой для отслеживания положения собеседника. Ввод запросов к нему осуществляется через сенсорный экран в подставке.





Компания Promobot была основан в Перми (РФ) в 2015 году. Созданные роботы предназначены на замену гидов, консьержей, консультантов, промоутеров. Для общения они оборудованы системами распознавания лиц и речи, а также возможностью подключаться к базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.