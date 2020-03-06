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«Не перестаю восхищаться»: Артемий Лебедев написал свой лучший пост о беларусах

6 марта в блоге Артемия Лебедева появился новый пост, и он весь – похвала в адрес беларусов, пишет kyky.org.


Дизайнер объяснил, как слово «беларуский» победило слово «русский». Цитируем Лебедева:

«Не перестаю восхищаться беларуской нейтральностью и успешностью. Прилагательное «беларуский» в России является максимально няшным. Везде – беларуский трикотаж, беларуская косметика, беларуская обувь, беларуская мебель. Еще бывают, конечно, беларуские креветки и манго, но это не мешает генеральной линии имиджа.

Вот как-то все остальные соседские этнонимы имеют крайне избирательную привлекательность. Скажем, у нас популярностью пользуются украинское сало, грузинские рестораны и молдавские вина, но вот представить себе шины или мебель из этих стран довольно странно. Салон «Грузинские диваны» – как вам? Я б не зашел.

Беларусам удалось в России то, что не удалось даже самим русским. Прилагательное «русский» является почти что стыдным. Начиная с мудацкого решения Ельцина использовать слово «россиянин» вместо слова «русский», мы до сих пор катимся в сторону эфвемистического мудое***ва. Теперь в Конституции предлагается обозначить роль русского языка в качестве «языка государствообразующего народа».

Полный пи***ц! Это ж как надо хитров*****но извернуться, чтобы не произнести вслух слово «русский»? Кто создал Россию? Ну, знаете, ее создал государствообразующий народ. Он очень любит беларуские молочные продукты, но боится называть себя вслух».
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