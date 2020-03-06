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Гомельчанка подала в суд на учительницу, которая порвала ее дочери ухо

Гомельчанка подала в суд Советского района Гомеля заявление с просьбой завести уголовное дело на учительницу гимназии №71.

Об этом "Народной Воле" рассказала помощница председателя суда Нина Здоровец. Поводом стал инцидент с дочерью заявительницы: учительница порвала девочке ухо на уроке.

Происшествие, как сообщает Еврорадио, случилось в этом году 21 января. Учительница начальных классов, которая имеет звание "Учитель года-2017", на уроке схватила девочку-третьеклассницу за ухо и дернула. В результате медикам пришлось накладывать швы ребенку.

Проверкой инцидента по заявлению занимался Советский РОВД Гомеля. Однако результаты проверки милиция не озвучивала, заявив об интересах малолетней школьницы. Известно лишь, что в действиях учительницы есть признаки состава преступления — "Умышленное нанесение легкого телесного повреждения" (статья 153 Уголовного кодекса). За это предусматриваются четыре вида санкций: общественная работа, штраф, исправительные работы на срок до одного года, а также арест.

Сообщалось, что 47-летняя учительница после этого происшествия попала в больницу. Она говорила, что не собирается возвращаться на работу в гимназию.

В своем комментарии Минобразования осудило этот поступок.

Кстати, за последнее время это не единственный скандальный случай в гомельских учебных заведениях. В прошлом году в интернет попало видео из школы №15, где учительница замахивалась партой на ученика-четвероклассника и ругалась матом. Учительницу после скандала уволили, но за нее заступился Александр Лукашенко, после чего женщину вернули обратно в школу. Зато директора школы и нескольких гомельских чиновников от образования перевели на другую работу. А министр образования получил предупреждение о неполном служебном соответствии.
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