Об этом "Народной Воле" рассказала помощница председателя суда Нина Здоровец. Поводом стал инцидент с дочерью заявительницы: учительница порвала девочке ухо на уроке.





Происшествие, как сообщает Еврорадио , случилось в этом году 21 января. Учительница начальных классов, которая имеет звание "Учитель года-2017", на уроке схватила девочку-третьеклассницу за ухо и дернула. В результате медикам пришлось накладывать швы ребенку.





Проверкой инцидента по заявлению занимался Советский РОВД Гомеля. Однако результаты проверки милиция не озвучивала, заявив об интересах малолетней школьницы. Известно лишь, что в действиях учительницы есть признаки состава преступления — "Умышленное нанесение легкого телесного повреждения" (статья 153 Уголовного кодекса). За это предусматриваются четыре вида санкций: общественная работа, штраф, исправительные работы на срок до одного года, а также арест.



