24 февраля в «Зубренке» был очередной заезд. И в этот же день в медицинскую часть с повышенной температурой попал первый ребенок. Всего ОРВИ заболели около 100 детей. В основном дети болели в лагере «Лазурный» — это одна из частей «Зубренка», пишет TUT.BY





Директор центра Надежда Онуфриева рассказывает, что такого подъема ОРВИ у них еще не было, несмотря на то, что в феврале-марте всегда сезонный подъем заболеваемости. Несмотря на это ситуация под контролем, и сейчас процент выздоровевших детей в разы превышает количество тех, кто заболел. Пик заболеваемости был 4 марта, а уже сегодня выписали 29 человек, в медицинскую часть положили пятерых. Это говорит о том, что ОРВИ идет на спад.





— Почему так много заболевших? Детей госпитализировали, даже если у них нет повышенной температуры, а есть только недомогание. Все это, чтобы не заражать других, — объясняет директор центра.





Она говорит, что многие дети были не привиты от гриппа и из-за этого заболевали сами и передавали инфекцию другим.





— К сожалению, приехало много непривитых детей. Приведу пример: в одном из отрядов один ребенок заразил 21 человека, — объясняет директор центра.





Она говорит, что в сложившейся ситуации очень оперативно сработали районный и областной центры гигиены, на консультации к узким специалистам некоторых детей возили в больницу в Мядель: там можно сделать рентген, флюорографию, развернутый анализ крови. Заболевших оперативно изолировали в медицинской части, там, по словам директора, есть все необходимое вплоть до бесконтактных термометров.





Массовые мероприятия в «Зубренке» временно отменили, их организовывают сейчас только в отрядах, а там 25 человек. По словам директора центра, среди воспитателей, кухонных работников, учителей, технического персонала — на больничном единицы. При этом у них разные заболевания.





— У нас квалифицированные врачи высшей, 1-й и 2-й категорий, они дежурят в центре круглосуточно, — рассказывает Надежда Онуфриева. — Мы дополнительно развернули в отдельном коттедже, а это предусмотрено на случай таких ситуаций, еще один медицинский пост к двум уже существующим. У нас современная реконструированная медицинская часть, в штате есть лор, врач-диагност, физиотерапевт, принимают семь педиатров. Позавчера был пик заболеваемости и очередей к педиатрам не было. У нас все заболевшие дети под присмотром врача, все получают адекватное лечение, хорошее питание и питье.

