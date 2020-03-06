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Из-за коронавируса «Белавиа» отменяет рейсы

«Коронавирус никому ничего хорошего не сделал, в том числе и авиабизнесу», – говорит гендиректор «Белавиа» по маркетингу Игорь Чергинец, пишет «Свобода».

Российские перевозчики «Победа» и S7 вводят услугу возврата всех билетов без штрафов на все поездки. В справочной службе беларуской компании «Белавиа» говорят, что возвращают билеты по прежней схеме.

Заместитель гендиректора «Белавиа» по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец сказал журналистам, что авиакомпании приходится считаться с ситуацией вокруг коронавируса. «Мы реагируем на этот вызов, смотрим, что происходит. Мы немного сократили частоту выполнения полетов в Милан, отменили теперь вот рейсы в Ашхабад. Пока других таких решений нет, – подчеркнул Чергинец. – Безусловно, коронавирус не увеличил компаниям доходов и прибыли».

Судя по оценкам экспертов, мировая гражданская авиация может потерять миллиарды долларов. «Сколько это составляет сейчас для конкретной авиакомпании, для конкретной авиалинии, наверное, ни одна авиакомпания пока сказать не может», – резюмировал Игорь Чергинец.
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