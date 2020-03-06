13 военнослужащих Пуховичского гарнизона госпитализированы с отравлением
13 военнослужащих отравились в Пуховичском гарнизоне. Эти сведения порталу TUT.by подтвердила официальная представительница Минобороны Наталья Гаврусик.
По ее словам, военных госпитализировали. "С диагнозом "отравление" их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске", — уточнила Гаврусик.
В настоящее время жизни военнослужащих ничего не угрожает.
Причины отравления выясняются комиссией Минобороны. Сообщается, что отравление было не пищевым.
18:52 06/03/2020
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