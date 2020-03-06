По ее словам, военных госпитализировали. "С диагнозом "отравление" их доставили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил в Минске", — уточнила Гаврусик.





В настоящее время жизни военнослужащих ничего не угрожает.





Причины отравления выясняются комиссией Минобороны. Сообщается, что отравление было не пищевым.