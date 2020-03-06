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Дожди по всей Беларуси обещают синоптики 7 марта

Дождливо и до +13 °C будет в Беларуси 7 марта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Белгидромете.

В субботу по всей стране будет облачно с прояснениями. Днем с вероятностью до 80 % пройдут дожди. Ветер переменный, 3–8 м/с. На некоторых участках территории возможен туман.

В Минске, Витебске и Гродно температура воздуха составит +7… +9 °C, в Бресте и Могилеве — +9… +11 °C, в Гомеле — до +13 °C.
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