Дожди по всей Беларуси обещают синоптики 7 марта

В субботу по всей стране будет облачно с прояснениями. Днем с вероятностью до 80 % пройдут дожди. Ветер переменный, 3–8 м/с. На некоторых участках территории возможен туман.





В Минске, Витебске и Гродно температура воздуха составит +7… +9 °C, в Бресте и Могилеве — +9… +11 °C, в Гомеле — до +13 °C.