А где памятники Гуцериеву и арабским шейхам?

К моему счастью, мне практически наплевать на памятники, и я не претендую на утонченный и отточенный сокровищами мировой культуры взгляд. Наверное, если б я родилась в Италии среди ее божественного живописного и архитектурного наследия, я бы привыкла к хорошему и не смогла бы быть счастливой в банальной архитектурной среде.





Но здесь я с рождения окружена монументами другого типа и выработала к ним своеобразный иммунитет. Стоит какой-нибудь бронзовый болван в пиджаке - значит, где-то отметился, встрял в историю и наследил в ней же.





Соцпрошлое до сих пор определяет городскую атмосферу, и вокруг нас много Лениных, Марксов, Энгельсов, неоднозначных персонажей типа Калинина или Дзержинского, безымянных солдат с винтовками наперевес, замотанных платками скорбящих матерей и прочих простых, шаблонных, обтекаемых фигур, к которым на официозные праздники шаблонно приносят шаблонные букеты гвоздик.





На периферии эти скульптурные композиции особенно забавны - к весне (чуть ли не к Пасхе) их «обновляют», то бишь белят, красят, словно кладбищенские ограды - в общем, наводят «парадак».





Городская скульптура Минска откровенно скучна. Увы, мы не Барселона, где арт-объектами являются даже просто жилые дома, не Прага с ее милыми и слегка сумасшедшими скульптурами святых в патине времени, даже не Вроцлав с его туристически ориентированными гномами...





У нас, за небольшим исключением, доминируют этакие соцреалистичные «пиджаки». Но все бы ничего, если б внутри пиджаков хоть иногда оказывались достойные представители белорусской нации, имеющие право на почитание.





Я не против Быкова в пиджаке. Или Гилевича. Или Короткевича, хотя он явно не любил эту форму одежды... Наша скульптура и не пытается быть национальной по духу. И если в Лиде вдруг устанавливают памятник Гедимину, а под Ивацевичами - Костюшко, это скорее исключение и дань той настойчивости, которую проявили инициаторы.





Ведь процедура «согласования» монумента посерьезней, чем сам творческий процесс, а окончательное решение, уже после горисполкома, принимает... кто бы вы думали?





Такая вот незаметная и необъявленная, но самая настоящая приватизация культурного и исторического пространства в соответствии с представлениями узкого круга людей - причем иногда ограниченных...





И через сито этой цензуры редко просачиваются национальные фигуры достаточного масштаба (как бы чего не вышло), но гораздо легче «проскакивают» скульптурные поделки - ратушные кони, комаровские торговки семечками и нелепые городовые.





Но как бы вы ни плевались от городовых, даже это еще не дно. Квинтэссенцией абсурда стал особый памятник. В престижном поселке, на улице имени белорусской легенды Стефании Станюты, вдруг возникает новый пиджак. С обычным вроде бы человеком внутри - Сретеном Каричем (на фото) из династии «плотнозастройщиков» братьев Каричей.





Чем не исторический персонаж, достойный увековечения в престижном районе Минска?





Ведь в историю нашего города братья Каричи даже не вошли, а вляпались по полной: расхерачили яблоневый сад возле библиотеки под дешевое скученное нью-гетто без нормальных парковок, воткнули самый нелепый по архитектуре бизнес-центр со своим семейным гербом на фасаде прямо в центр Минска и, похоже, получили карт-бланш на всё на нашей с вами родной земле...





Так что такие бизнес-таланты явно достойны памятника - за наглость и оборотистость. Неравнодушные граждане на petitions.by выясняли у чиновников, какие такие особые основания имелись для постановки на постамент в престижном районе белорусской столицы во всех отношениях приятного серба, в то время как целый пантеон нацгероев грустно курит в сторонке.





Ответ не удивил: земля закрытого поселка частная, не относится к общественным территориям, стало быть, и согласований не требуется. Тем более если кто-то приветствует такой ландшафтный дизайн...





Что ж, похоже, у нас впереди много интересных открытий. Удивляюсь, почему еще не поставили небольшой такой, компактный памятник Михаилу Гуцериеву, ведь совсем уже наш человек, даже вот недавно закрытую частную школу построил для избранных.





Или Игорю Сечину - крупнейшему поставщику нефти в РБ в прошлом году.





А что насчет арабских шейхов? Этакая композиция в духе раннего Жбанова, на тщательно вылепленных бронзовых верблюдах, в развевающихся одеждах с живописными складками? Можно прямо на земле под Смолевичами, отданной то ли в частное владение, то ли в пожизненную аренду.





А немного в удалении (или лучше прям в районе очищенного от неуместной фауны заповедного пруда заказника «Лебяжий») - бронзовый красавчик Павел Б. с клюшкой, лучший реализатор идеи слияния человека и природы прямо в городской среде?









В общем, идей до фига, успеть бы столько бронзы наплавить. Осталось только пожалеть тех, кто всё это будет разгребать потом. Подобный культурный слой - еще та задачка для археологов будущего. Следы материальной культуры белорусов двадцать первого века...





Вместо реальных героев нации - непонятные субъекты в пиджаках...





За пределами нашего внимания - сотни людей, которыми можно гордиться без усилий. Но, похоже, облеченные властью чиновники здесь только проездом?





А мы ни при чем, мы ж с трудом выживаем. Но для чего?





Позорище!