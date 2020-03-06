Льготы для многодетных: на что рассчитывать белорусам в 2020 году

Мyfin.by азбирается, какие льготы положены многодетным семьям в 2020 году.





Согласно ст. 62 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей.





Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается местными исполнительными и распорядительными органами.





Законодательство, направленное на социальную поддержку отдельных категорий населения, устанавливает для многодетных семей множество льгот в различных сферах жизни. Так, многодетные семьи имеют право на семейный капитал, льготы в области жилищного, трудового, налогового права, льготы при воспитании и обучении детей, а многодетные матери пользуются льготами, связанными с уходом на пенсию.





Семейный капитал – 22 500 белорусских рублей

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 345 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» с 1 января 2020 года по 31 января 2024 года формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях с базовым размером на 1 января 2020 года 22,5 тысячи белорусских рублей. Эта сумма будет увеличиваться каждый год с учётом роста потребительских цен.





Право на семейный капитал имеет мать в полной семье, родитель в неполной семей, усыновитель, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие в республике, при рождении 3-го и последующих детей. Право на получение денежных средств возникает в случае, если в семье воспитывается не менее трех детей в возрасте до 18 лет с учетом родившегося ребенка.





На что можно тратить семейный капитал:





улучшение жилищных условий (для тех, кто состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий);





получение высшего образования первой ступени и среднего специального в государственных учреждениях образования;





получение установленного перечня платных медицинских услуг по заключению врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в их получении.





Для получения семейного капитала в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка необходимо обратиться в исполком, который в месячный срок примет решение о назначении семейного капитала. После этого в течение 6 месяцев следует открыть депозитный счет в ОАО «Беларусбанк», на котором будут храниться денежные средства.





Необходимо отметить, что распорядиться семейным капиталом можно только после того, как ребенку, в связи с рождением которого он назначен, исполнится 18 лет.





Исключением является получение каким-либо членом семьи платных медицинских услуг, в порядке и по перечню, определяемому Министерством здравоохранения.





Перечень медицинских услуг и условия их предоставления перечислены в приложении к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.03.2015 № 24. В этом случае возможно досрочное использование капитала, причем только в безналичной форме.





Льготы при покупке и строительстве жилья

Многодетные семьи имеют право быть включенными в список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это дает им право на внеочередное получение одноразовых субсидий или льготных кредитов.





Процентная ставка за пользование льготным кредитом составляет 1% годовых. Кредит предоставляется в размере 100% максимального размера кредита. Максимальный срок кредита – 40 лет.





Другие жилищные льготы

У многодетных есть право на финансовую помощь государства в выплате льготных и не льготных кредитов. При не льготном кредите ранее по Указу №585 финансовая помощь предоставлялась в размере 100 бюджетов прожиточного минимума, однако этот указ уже отменен.





Согласно Указу №240 субсидия на погашение основного долга по кредитным договорам установлена многодетным семьям с 3 детьми в размере 95%, а для семей с 4 детьми и более – 100%.





Право на бесплатное получение в собственность земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома (для этого необходимо стать на учет граждан, желающих получить земельные участки).





Право на бесплатное получение в пользование жилого помещения социального пользования при наличии оснований, установленных законодательством.





Право на оплату отдельных жилищно-коммунальных услуг по пониженным тарифам.









Работающему родителю – еженедельный оплачиваемый выходной

При воспитании троих и больше детей в возрасте до 16 лет многодетные родители имеют право на один оплачиваемый свободный день в неделю. Этим правом могут воспользоваться отец или мать, также родители вправе разделить свободный день между собой.





Для получения такого права должны соблюдаться следующие условия:





работник должен быть занят на работе не менее 40 часов в неделю;

другой родитель должен работать или являться ограниченно дееспособным.





Помощь няни, льготы на питание в детских садах и школах, льготы студентам

При одновременном рождении двоих, троих или более детей многодетная семья имеет право на бесплатную помощь няни в уходе за детьми возрастом до 3 лет в дневное время в течение рабочей недели.





Такие семьи имеют также право на получение бесплатных продуктов питания на детей до 2 лет.





Стоимость питания в детских садах для многодетных семей снижается наполовину, а школьники из многодетных семей имеют право на бесплатное питание.





Кроме этого, дети из многодетных семей могут бесплатно обучаться в школах искусств, а также пребывать в оздоровительном лагере два раза в год с доплатой путевки государством.





Студентам высших и средних специальных учреждений образования из многодетных семей может быть предоставлена скидка в размере 40% на оплату стоимости обучения.





Льготы по налогам

Многодетные семьи имеют следующие налоговые льготы:





освобождаются от налога на землю и налога на недвижимость (исключение составляют случаи, когда земля или недвижимость используются на цели, связанные с предпринимательской деятельность);





право на налоговый вычет по подоходному налогу на детей в повышенном размере;





родители, являющиеся индивидуальными предпринимателями или осуществляющие деятельность без такой регистрации, имеют право на льготу по единому налогу в размере 20%.









Льготы для многодетных матерей

Многодетные матери имеют право уйти на пенсию в 50 лет, если они родили пять и больше детей, воспитали четырех из них до 8-летнего возраста. Обязательным условием для возникновения такого права является также стаж работы не менее 15 лет.





При соблюдении первых двух вышеуказанных условий и стаже работы в сфере сельского хозяйства (в производстве) многодетная мать имеет право уйти на пенсию в любом возрасте.