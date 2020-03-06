Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Прокурор просил назначить одному из фигурантов смертную казнь, остальным — продолжительные сроки лишения свободы — 18 и 22 года, передает tut.by





В пятницу, 6 марта, один из обвиняемых, Виктор Скрундик, признан виновным в убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьей. Как и запрашивал прокурор, его приговорили к расстрелу.





Его подельника Валентина Бушнина приговорили к 18 годам колонии, Виталия Мятежа — к 22 годам. Обвиняемые спокойно восприняли приговор суда.





Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в Верховном суде. Адвокат Валентина Бушнина заявил, что его подзащитный будет подавать жалобу на приговор.





Родные убитых после оглашения приговора заявили, что согласны с решением о смертной казни Скрундику, но отметили, что ожидали более сурового наказание для остальных фигурантов.





Напомним, 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику и 33-летнему Валентину Бушнину.









По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей.





Скрундик признал свою вину, Бушнин заявил, что не имеет отношения к убийству и признавал себя виновным только в грабеже.





Родные убитого пенсионера поддержали требования прокурора о наказании: смертная казнь для Скрундика и 18 лет лишения свободы для Бушнина. Оба фигуранта ранее были неоднократно судимы за кражи.





Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым.





Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу. Скрундик, хотя и давал противоречивые показания, все-таки признал себя виновным в убийстве.





Мятеж заявил, что он не убивал пенсионера, признавал только грабеж. Прокурор запросил для него наказание 22 года лишения свободы, ранее Виталий судим не был. Родные убитого с этим не согласились.





— По Скрундику с прокурором согласен, — отметил внук Владимира Гаркавого. — По Мятежу, Бушнину… Такие люди не должны жить. Они жестоко убили пожилых людей, они сожгли их заживо за 50 и 200 рублей. И за это им 18 лет и 22 года? Я считаю, они не должны жить. Не верю, что они могут исправиться. Что будет через 20 лет? Вдруг они выйдут по амнистии. Боимся мы и наши дети.





Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, которому предяъвлено обвинение в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги. Пенсионерке удалось спастись. По этому эпизоду Скрундик не согласился с обвинением в покушении на убийство.





Благодаря тому, что Софья Мацеле выжила, началось расследование по делу о первом убитом, ведь сначала криминального следа правоохранители не обнаружили — это позволило Виктору Скрундику, который оставался на свободе, совершить последующие преступления.





При нападении на пенсионерку Скрундик пригрозил: «Давай деньги, иначе будет тебе, как Шугалею». Тогда-то и началось расследование об убийствах.





В ходе судебных прений гособвинитель обратил внимание на психологический портрет Виктора Скрундика: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.





В суде даже родственники Виктора заявляли о том, что в состоянии опьянения он был агрессивным — унижал и нападал даже на свою бабушку, которая взяла его на воспитание, когда отца и мать лишили родительских прав.





По словам родной сестры, оба родителя злоупотребляли спиртным и были неоднократно судимы. Отец Виктора умер, где мать и жива ли она, дети не знают.



