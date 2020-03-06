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Беларуса-контрабандиста задерживали на границе со стрельбой

На белорусско-литовской границе военнослужащие Лидского погранотряда задержали пытавшегося скрыться беларуса - пограничникам пришлось применить оружие.


5 марта на заставу «Бенякони» поступила информация о нахождении вблизи границы одного неизвестного. На место предполагаемого нарушения границы был направлен пограннаряд от заставы и маневренная группа.

Увидев пограничников, мужчина попытался скрыться в лесном массиве, однако после предупредительного выстрела в воздух нарушитель был вынужден сдаться. Задержанный оказался 28-летним жителем Ивьевского района. 

Кроме того, в 5-ти метрах от государственной границы были обнаружены товарно-материальные ценности, упакованные в 12 коробок, которые мужчина пытался переместить на сопредельную территорию.

В отношении задержанного начат административный процесс за покушение на нарушение государственной границы, нарушение погранрежима, а также за невыполнение законных требований. 

После проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств действиям мужчины будет дана правовая оценка, сообщает Госпогранкомитет.
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