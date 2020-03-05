Акробат прошел по канату над горящей магмой вулкана - зрелище не для слабонервных
Американский акробат Ник Валленда прошел по канату, натянутому над кратером действующего вулкана Масая в Никарагуа.
Проход 41-летнего смельчака над горящей магмой транслировался в прямом эфире по одному из каналов.
Весь путь занял у Валленды 31 минуту и 550 метров. Последние несколько метров на радостях Валленда пробежал, сняв при этом защищающую от испарений маску.
После рискованного путешествия американец сказал, что более опасного прохождения в его жизни еще не было.
Источник: euronews.com
13:06 06/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение