Бэнкси заподозрили в краже своей картины в Париже





Оно находилось на дорожном щите, установленном у въезда на подземную автостоянку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду.





В ночь на 3 сентября 2019 года произведение похитили. Воры прибыли ночью к зданию Центра Помпиду на грузовой машине с подъемником, так как щит был установлен высоко над землей. Они быстро срезали его с помощью циркульной пилы, погрузили в кузов и уехали в неизвестном направлении.





На демонтированном щите была изображена крыса, держащая в руках резак - такой, какие используют стрит-художники для создания трафаретов рисунков, которые они затем наносят на стены.









Это произведение было, согласно самому Бэнкси, посвящено 50-летию студенческого бунта в Париже, который способствовал всплеску творчества уличных художников.





Показания задержанного

Полиция быстро установила по материалам теленаблюдения номер грузовика, но он оказался свинченным с другой машины. Тем не менее, полиции удалось разыскать сам грузовик, который использовали злоумышленники. Оказалось, что они брали его в аренду. Вскоре задержали и похитителей.





На допросе 7 февраля один из них, 37-летний Межди Р., сообщил, что художник Бэнкси, с которым он давно знаком, сам же и поручил ему похитить изображение крысы. Эту операцию осуществил Межди вместе со своими родственниками. Никаких денег за это от Бэнкси он якобы не получал.





Журналисты Le Parisien обратились к Бэнкси через его страницу в Instagram, однако не получили ответа. В свою очередь адвокат художника Антуан Вей подчеркнул, что "обвинения в адрес Бэнкси не обоснованы в силу того, что он не может украсть произведение у самого себя".









"В произошедшем нет состава преступления, и в случае, если обвинения будут выдвинуты [судебными органами], мы их опровергнем", - заверил он. Защита же Межди Р. в настоящее время добивается от Бэнкси письменного подтверждения того, что он действительно заказал кражу.





Однако само понятие "кража" в данном случае, как напоминает издание, весьма трудно обосновать, так как любой стрит-художник, размещая свое произведение на улице, тем самым отказывается от прав на него, и даже фактически позволяет любому желающему вносить в него изменения или даже портить его.