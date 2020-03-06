



Движение наземного транспорта будет ограничено на пр. Независимости в районе главного корпуса БГУ 8 марта. В этот день состоится старт забега Beauty Run-2020, передает minsknews.by





На дистанциях 2 км и 5 км в этом году выступят 5 000 участниц из Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля, Швеции.





Ожидается, что на старт выйдут пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, «Мисс Беларусь-2018», депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич, заместитель главного директора Агентства телевизионных новостей, телеведущая Виктория Сенкевич, пресс-секретарь телеканала ОНТ, модель и телеведущая Ирина Ромбальская и другие известные беларуски.









Движение наземного транспорта будет ограничено в связи с подготовкой и проведением забега:





— с 7:00 до 15:00 — на участке пр. Независимости от ул. Бобруйской до ул. Свердлова;





— с 11:30 до 14:30 — на участке пр. Независимости от ул. Свердлова до обелиска Победы.