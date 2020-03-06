Как чума и холера. Минздрав включил коронавирус в список особо опасных болезней
Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, стала 7-м пунктом в перечне заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения Беларуси.
Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения от 18 февраля 2020 года №9.
Документ опубликован 6 марта на Национальном правовом интернет-портале.
До этого перечень содержал 6 заболеваний: сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
Напомним, на данный момент в Беларуси подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом.
Источник: minsknews.by
11:56 06/03/2020
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