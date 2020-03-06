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Как чума и холера. Минздрав включил коронавирус в список особо опасных болезней

Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, стала 7-м пунктом в перечне заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения Беларуси.


Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения от 18 февраля 2020 года №9.

Документ опубликован 6 марта на Национальном правовом интернет-портале. 

До этого перечень содержал 6 заболеваний: сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Напомним, на данный момент в Беларуси подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом.
Источник: minsknews.by
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