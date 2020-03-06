



Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения от 18 февраля 2020 года №9.





Документ опубликован 6 марта на Национальном правовом интернет-портале.





До этого перечень содержал 6 заболеваний: сифилис, гонорея, активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.





Напомним, на данный момент в Беларуси подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом.