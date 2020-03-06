



Напомним, обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.299 УК РБ) предъявлено двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий.





Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.463 УК РБ).





Установлено, что в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля 2019 года обвиняемые нарушили правила обращения с пиротехническими (фейерверочными) изделиями (далее – ФИ).





При проведении салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда ФИ в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей.





В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 1955 года рождения, 11 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше 742 тыс. рублей.









В отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта (ч.1 ст.456 УК РБ). Расследование данного уголовного дела продолжается.





После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений и согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых.