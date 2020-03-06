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От мотоцикла до автозака: МВД Беларуси выставило на продажу несколько сотен транспортных средств

МВД Беларуси продолжает обновлять свой автопарк. В конце февраля на сайте"Белспецконтракта" министерство выставило на продажу крупную партию автомобилей различных подразделений.
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ВАЗы, "Саманды", Opel, Skoda, УАЗы имеют износ 60-90% и находятся в разных городах Беларуси. Продаются и Opel столичной Госавтоинспекции, пишет abw.by

К слову, раньше такие авто шли "влет": Opel Astra в кузовах седан и хэтчбек, состоявшие на службе в столичной ГАИ, можно было купить по весьма привлекательной цене - от 1866 до 1952 рублей. И хотя износ автомобилей оценивался в 90%, это не отпугнуло покупателей, автомобили 2006-2007 г.в. с пробегом 294-357 тыс. км быстро нашли своих покупателей.

Subaru Forester 2014 года с износом 0% и пробегом 722 тыс. км поврежден в ДТП - груду металла, которая находится в Минске, оценили в 20.625 рублей.

К слову, еще в январе на продажу были выставлены мотоциклы ММВЗ гомельской милиции. Каждый из них оценен в 710 рублей. Они до сих пор находятся в базе, а значит, не нашли еще своих покупателей.

Есть и автозак. Автофургон МАЗ с износом 90%, состоявший в охранно-конвойной службе, на продажу выставило УВД Минской области. За грузовик хотят выручить 10.100 рублей.  

Напомним: если ТС имеет специальную окраску, то покупателю придется потратиться на его перекраску.  
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