Ирина Костевич — о снижении зарплат бюджетников в январе
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ прокомментировала ситуацию со снижением зарплат бюджетников в январе 2020 года, передает "Еврорадио".
Как известно, в этом году изменилась система оплаты работников бюджетной сферы. Костевич говорит, что стояла цель её усовершенствовать. Однако при расчётах зарплат были случаи ошибок, сработал "человеческий фактор". "Январь — специфический месяц", — подчёркивает она. Но ситуация оперативно исправляется.
"Главное — не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке", — говорит министр.
Костевич озвучила оценки, согласно которым зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года составит 930 рублей т. е. увеличится на 10%.
08:47 06/03/2020
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