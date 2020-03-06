Об отправленном в Ватикан письме пишет в Facebook инициативная группа "Идентичность и право". Их возмутил недавний сбор подписей христианских верующих (не только католиков, но и протестантов, православных) против ЛГБТ-пропаганды среди детей и молодежи. Митрополит Кондрусевич заявил, что собрано 55 тысяч подписей, передает "Еврорадио"





Авторы письма считают, что упомянутый сбор подписей "противоречит христианским ценностям и позиции Ватикана", а архиепископ Тадеуш Кондрусевич "использует свой авторитет среди верующих, чтобы питать предрассудки и ненависть, в частности, против ЛГБТ-людей".





Защитники прав ЛГБТ просят понтифика "осудить ненависть", "обратить внимание на то, к чему от имени католической церкви призывают священнослужители в Беларуси".



