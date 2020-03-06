В Беларуси хотят ввести страхование профессиональных рисков врачей от действий третьих лиц. С такой инициативой выступают профсоюзы, идею поддерживает Минздрав. Сейчас подобные страховки оформляют на своих работников лишь отдельные учреждения здравоохранения. Tut.by поинтересовался, каких работников предлагают застраховать в первую очередь.





Ежегодно в здравоохранении фиксируют несчастные случаи, когда врачи и средний медперсонал страдают от рук пациентов и их родственников, отмечают профсоюзы.





— Предложение по введению страхования вносилось (этот вопрос обсуждали на последнем съезде профсоюзов. — Прим. ред.) из-за случаев, когда есть пострадавшие медработники от действий третьих лиц. В первую очередь это работники «скорой помощи» и приемных отделений, к которым применяется физическое насилие, — рассказал председатель профсоюза Столинской центральной районной больницы Геннадий Пташец, который и озвучил на профсоюзном съезде идею о вводе страховок. — Хочется придать уверенности в работе медицинским сотрудникам.





По его словам, вопрос страхования обсуждается с Минздравом, в ведомстве поддерживают эту идею. Застраховать в первую очередь профсоюзы предлагают как раз работников «скорой помощи» и приемных отделений.





В Беларуси регулярно появляется информация о том, что на медиков нападают пациенты. Один из таких случаев, к примеру, в прошлом году произошел с медбратом БСМП, который пострадал от действий нетрезвого пациента. Дело дошло до суда, дебошира оштрафовали. Похожая ситуация была в 2014 году. Тогда пациента осмотрели и решили, что в госпитализации он не нуждается. Его отпустили, а он на выходе из приемного отделения избил двух санитарок. В 2016 году в Гродно мужчина, вызвавший скорую своему ребенку, напал на врачей. Милиция тогда составила четыре протокола на нетрезвого дебошира. В этом же году в Борисове пьяный мужчина набросился на сотрудников скорой помощи, когда те пытались привести его в чувство. Работники скорой помощи получили несколько ударов — и вызвали милицию.





Некоторых медиков уже страхуют от опасных заболеваний и профессиональных ошибок





Профсоюзы также предлагают страховать медиков от опасных заболеваний и профессиональных ошибок. Такую страховку, к примеру, уже ввели в Столинской центральной районной больнице.





— 10 процедурных медсестер застраховали от опасных заболеваний, потому что они работают с биологическими жидкостями и т.д. На 10 врачей оформлены договоры добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда и расходов в связи с профессиональной (врачебной) ошибкой при осуществлении медицинской деятельности.





Страховка предполагает выплаты пациентам, которым из-за врачебной ошибки причинили вред жизни или здоровью, а также покрывает судебные расходы по спорам с пострадавшим.





— Если врач в ходе своей врачебной деятельности причинил вред пациенту, то страховая компания берет на себя обязательства по расходам на лечение. То есть не с врача (взыскивается. — Прим. ред.), а страховая компания выплачивает, — уточняет Геннадий Пташец.





По его словам, в будущем в список застрахованных работников райбольницы в Столине могут включить врачей хирургического профиля — тех специалистов, «у которых велик риск причинить вред пациентам». Страхование профессиональных рисков врачей от действий третьих лиц в больнице пока не вводили. К слову, всего в больнице работает около 1750 человек.





Страховые компании сегодня предлагают услугу по добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда при осуществлении профессиональной деятельности. Застраховать предлагают не только врачей всех специальностей, среднего и младшего медперсонала, но и в том числе нотариусов, страховых брокеров, таможенных агентов, бухгалтеров, аудиторов, кассиров, банковских работников. В ситуации с медиками основной вопрос в том, что для больниц и поликлиник подобные страховки — дополнительные траты, застраховать всех сотрудников будет накладно.





Профсоюзы говорят про еще один проблемный вопрос — осложнения, которые возникают после медицинских манипуляций и которые не связаны с действиями медработников. Например, аллергические реакции на лекарство, которое раньше не вводили пациенту.





— Осложнения могут быть разной степени тяжести, поэтому к делу подключаются правоохранительные органы. И это правильно. Но у врача — сильнейший стресс. А если это молодой доктор? Он может даже уйти из профессии, — отмечает Геннадий Пташец. — Наша задача — помочь и поддержать человека. Медик должен быть уверен, что он застрахован от таких случаев.



