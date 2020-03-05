В Беларуси акция пройдет уже в 12-й раз. Ее проведение запланировано 28 марта с 20:30 до 21:30.





Это самая массовая международная экологическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Цель «Часа Земли» не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция — символ бережного отношения к природе.





В прошлом году в акции приняли участие более 2 млрд человек из 188 стран мира. Беларусь не осталась в стороне. К примеру, в Минске была отключена подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также подсветка ЦУМа, торгового центра «Столица», гостиницы «Беларусь» и других.









Выключить свет на час — не сложно. Но даже за таким символическим действием стоит возможность помочь планете, изменив свои ежедневные привычки. Например, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде, сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым сокращая выбросы парниковых газов — главной причины нынешнего изменения климата.









Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают, какие электрические приборы они станут выключать. В свою очередь городские власти обеспечивают выключение подсветки городских объектов. Инициаторы мероприятия в целях безопасности не рекомендуют отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры.





Организацией акции в Беларуси с разрешения Всемирного фонда дикой природы занимается товарищество «Зеленая сеть». Ежегодно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Мингорисполком оказывают содействие в проведении акции.



