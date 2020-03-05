Женщины получили архитектурный Оскар

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Два ирландских архитектора Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара стали лауреатами Притцкеровской премии - высшей архитектурной награды 2020 года. Об этом, в среду, 4 марта, сообщает TheGuardian.





Ивонн и Шелли стали четвертой и пятой женщинами, удостоившимися этой премии за 41 год существования награды, пишет korrespondent.net





Они основали студию Grafton Architects в1978 году. Основной философией их работ стало создание пространства, в котором люди могли б более активно взаимодействовать друг с другом.





Среди их знаменитых построек: университетский кампус в Лиме, корпуса университета Кингстона в Лондоне и экономической школы в Тулузе.





Ранее в Пекине открылся небоскреб CITIC Tower, который стал самым высоким в городе и вошел в десятку самых высоких зданий мира.



