Возраст инсульта всё чаще фиксируют у людей старше 30 и 40

Ernst-Georg Kohout / Global Look Press





Исследование связало гипертонию в молодом возрасте со снижением когнитивной деятельности в зрелые годы.





Столкнувшиеся с относительно высоким артериальным давлением в молодости люди подвержены более существенному снижению когнитивного функционала в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые из Северо-западного университета США и Университета Тель-Авива в Израиле. Результаты их научной работы публикует журнал Circulation. Исследователи обнаружили пагубное воздействие повышенного артериального давления на структуру и функционал мозга в раннем молодом возрасте.









Это показывает огромную важность профилактики гипертонии уже в молодости, когда многие люди считают, что устойчиво высокого давления у них не может появиться в принципе, ведь оно, якобы, свойственно только лицам старшего возраста. Исследователи напоминают, что снижение когнитивного функционала в среднем возрасте впоследствии может приводить к старческому слабоумию, увеличению риска падений, переломов и преждевременной смерти. Чем раньше жертва гипертонии начнёт лечение, тем ниже риск подобных печальных исходов.





Практика показывает, что молодые люди с гипертонией не хотят лечиться, так как считают, что им ещё рано, что называется, «подсаживаться на таблетки». Но возраст инсульта, вызываемого повышенным артериальным давлением, с каждым десятилетием всё снижается, и сегодня эти нарушения мозгового кровообращения всё чаще фиксируют у людей старше 30 и 40. Надёжная профилактика гипертонии с помощью лекарств и правильного образа жизни очень важна.







