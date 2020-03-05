Oops! Двух белорусов в Дрездене подозревают в краже шоколада
Полиция Дрездена задержала во вторник двух мужчин родом из Беларуси, которые предположительно занимались кражей шоколада из магазинов. Об этом пишет немецкое издание Dresdner Neueste Nachrichten.
Подозреваемые, возраст которых 29 лет и 33 года, были замечены охранником магазина на улице Лебтауер-штрассе. Он последовал за ними до другого магазина на улице Хемницер-штрассе.
Туда же прибыла полиция, которая и произвела задержание: более молодого – в самом магазине, более возрастного – в припаркованном рядом с ним автомобиле марки BMW.
У каждого из мужчин под куртками нашли несколько спрятанных плиток шоколада. Кроме того, в самой машине обнаружили еще несколько сотен плиток – вероятно, также украденных.
В настоящее время ведется следствие.
Источник: belmir.by
16:08 05/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение