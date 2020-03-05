Oops! Двух белорусов в Дрездене подозревают в краже шоколада

Подозреваемые, возраст которых 29 лет и 33 года, были замечены охранником магазина на улице Лебтауер-штрассе. Он последовал за ними до другого магазина на улице Хемницер-штрассе.





Туда же прибыла полиция, которая и произвела задержание: более молодого – в самом магазине, более возрастного – в припаркованном рядом с ним автомобиле марки BMW.





У каждого из мужчин под куртками нашли несколько спрятанных плиток шоколада. Кроме того, в самой машине обнаружили еще несколько сотен плиток – вероятно, также украденных.





В настоящее время ведется следствие.