Пожар в минской высотке: виноват робот-пылесос?

По прибытию к месту вызова подразделений МЧС черный дым шел из окна второго этажа.





На момент пожара в квартире никого не было. Спасатели проникли в помещение и обнаружили горение имущества в коридоре двухкомнатной квартиры.





Пожар был ликвидирован в застигнутых размерах. В результате повреждено имущество, остекление окна в жилой комнате, закопчена квартира. Пострадавших нет.









Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат либо неисправность робота-пылесоса).



