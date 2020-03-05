Пожар в минской высотке: виноват робот-пылесос?
4 марта вечером на номер "101" поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Мстиславца, 2 в Минске.
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По прибытию к месту вызова подразделений МЧС черный дым шел из окна второго этажа.
На момент пожара в квартире никого не было. Спасатели проникли в помещение и обнаружили горение имущества в коридоре двухкомнатной квартиры.
Пожар был ликвидирован в застигнутых размерах. В результате повреждено имущество, остекление окна в жилой комнате, закопчена квартира. Пострадавших нет.
Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленный без присмотра на подзарядке электросамокат либо неисправность робота-пылесоса).
Данные электроприборы изъяты и будут переданы на экспертизу, сообщает МЧС.
15:39 05/03/2020
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