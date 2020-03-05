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Коронавирус и курильщики: ученые сообщили неожиданный факт

Ученые сообщили о неожиданном открытии

Свирепствующий во многих странах мира коронавирус, оказывается, реже появляется у людей, которые курят сигареты. 

К такому потрясающему открытию пришли ученые. По словам специалистов, курящие люди заболевают им на 20% реже, чем те, кто независим от никотина. Об этом сообщает издание Federal Press.

Ученые изучили больных COVID-19 в Ухане и пришли к единому мнению, что из 140 пациентов только двое курили. Это составляет всего 1,4% от всех обследуемых.

Эксперты уверены,что курильщики в 20 раз меньше рискуют заразиться коронавирусом, чем некурящие.

"В то же время эксперты отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусом - люди, страдающие гипертонией и диабетом", - заявляют ученые.

Но все-таки не стоит забывать, что курение сигарет очень опасно для здоровья, оно вызывает онкологические заболевания, болезни сердца и сосудов.


Как сообщалось ранее, на территории материкового Китая в течение 4 марта зафиксировали 31 жертву коронавирусной инфекции нового типа. Наличие инфекции за сутки было выявлено у 139 человек, а 2189 пациентов вылечились и были выписаны из больницы.

Тем временем в Италии количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достигло 2706, а число умерших - 107 человек, 276 пациентов выздоровели.
Источник: rbc.ua
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