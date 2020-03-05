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Имейте ввиду: в Украине отменяют массовые мероприятия

Из-за коронавируса в Украине решили отменить массовые мероприятия


Украинские власти решили отменить в Украине все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса, передает nv.ua со ссылкой на Минздрав страны.


Напомним, коронавирус в Украине впервые зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. 

Несмотря на это, в Киеве еще с прошлой недели проходит дезинфекция всего общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и метрополитена.

Однако представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - заявил он, но подчеркнул, что украинская система здравоохранения готова к вспышке инфекции.
"Белорусский партизан"
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