Литовцы скупают крепкий алкоголь. В чем дело?

Рокас Митузас рассказал Несмотря на то, что специалисты в сфере здравоохранения напоминают о том, что наилучшее средство защиты от вирусов – мытье рук, глава компании Vilniaus degtinėрассказал Delfi , что на прошлой неделе, когда с прилавков пропали дезинфекторы, люди стали скупать крепкую водку – 79-градусную.





"На прошлой неделе со среды, когда люди, вероятно, прочитали новость, они стали скупать водку. В нашем магазине выносили водку вместе с прилавками, у магазина образовался затор", – сказал Митузас.





По словам главы Vilniaus degtinė, люди покупали водку ящиками. "Люди брали не бутылками, а литрами. Дезинфекторов нет, так перепуганные люди стали обеспечивать свое будущее", – прибавил он.





Даже более высокая цена чем на дезинфектор, людей не отпугнула. Например, в интернете есть дезинфекторы по 10 евро за 1 л, а литр крепкой водки стоит 25 евро. "Люди приходят, говорят, как дорого. Мы отвечаем, что если бутылка стоит 25 евро, из них 21 евро - это налоги. Вы дезинфицируете руки налогами", – сказал глава Vilniaus degtinė.





В минувший понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что проблема нехватки дезинфекторов будет решена. Сейчас компания Vilniaus degtinė вместе с другим производителем алкоголя компанией MV Group и компанией Biok laboratorija ждут, когда Минздрав утвердит формулу дезинфектора.





Митузас сказал, что процесс долгий - одна регистрация нового товара занимает 4 месяца, однако Минздрав обещал, что в условиях чрезвычайной ситуации разрешение выдадут в течение недели.





"Мы попросили, чтобы они указали формулу, чтобы объяснили, как получить разрешение за неделю, какие заявки подать. Нормальный путь - изучение 5000 страниц документов, за неделю мы их и прочитать не успеем", – сказал Митузас.





Он отметил, что обычная водка в качестве дезинфектора не годится, поскольку вирусам не страшна ее 40-градусная концентрация. Для дезинфектора нужна 60–80-градусная водка.









"Больше чем 80 градусов не подходит, так как это уже слишком крепкая. Чистым спиртом нельзя дезинфицировать. Для поверхностей нужно 80 градусов, а для рук – 70 градусов", – сказал собеседник.





Однако на самом деле для дезинфекции достаточно и мыла.





"Покупайте мыло, мойте руки, и все будет хорошо. Не обязательно средство на спирту, чтобы обеспечить гигиену рук. Не надо бегать по аптекам и скупать салициловый спирт. Да, в аптеках сказали, что осталась зеленка, там тоже много спирта, можно мазаться, тогда все будут знать, что вы продезинфицировали руки", – пошутил министр Аурелиюс Верига