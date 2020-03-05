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Хакеры взломали почту медучреждений. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хакерской атакой на сайты белорусских медучреждений

 
В прошлом месяце заявление в милицию подал руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что принадлежащий учреждению электронный почтовый ящик был взломан.

Как оказалось, злоумышленники от имени центра рассылали электронные сообщения. Письма содержали ссылку на загрузку вредоносных программ.

С аналогичным заявлением днем ранее обратился к правоохранителям один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь хакеры действовали по той же схеме.

СК информирует, что в разосланных сообщениях была информация, которая не  соответствовала действительности. Она касалась распространения коронавируса в Беларуси. 

После открытия ссылок, на компьютер пользователей автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.

По обоим инцидентам Следственный комитет завел уголовные дела.
Источник: ej.by
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