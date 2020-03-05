Хакеры взломали почту медучреждений. СК возбудил уголовное дело
Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хакерской атакой на сайты белорусских медучреждений
В прошлом месяце заявление в милицию подал руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что принадлежащий учреждению электронный почтовый ящик был взломан.
Как оказалось, злоумышленники от имени центра рассылали электронные сообщения. Письма содержали ссылку на загрузку вредоносных программ.
С аналогичным заявлением днем ранее обратился к правоохранителям один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь хакеры действовали по той же схеме.
СК информирует, что в разосланных сообщениях была информация, которая не соответствовала действительности. Она касалась распространения коронавируса в Беларуси.
После открытия ссылок, на компьютер пользователей автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.
По обоим инцидентам Следственный комитет завел уголовные дела.
Источник: ej.by
12:55 05/03/2020
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