+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Заминировали": коллапс в России - самолеты экстренно сажают

С самого утра в четверг, 5 марта, в России не заладилось воздушное сообщение.


Сначала появилась оперативная информация о "минировании" вылетевшего из "Шереметьево" борта Airbus А320, который около 8:00 мск отправился в Омск. 

Аноним, личность которого уже устанавливается, сбросил письмо на электронную почту аэропорта. Однако экипаж продолжил намеченный курс. В экстренных службах заверили, что лайнер и его пассажиры были тщательно досмотрены, поэтому необходимости в экстренной посадке не было. 

"Угроза, очевидно, носит ложный характер", - поведал ТАСС источник в экстренных службах, уточнив, что в Омске воздушный корабль еще раз пройдет процедуру досмотра. 

Позже стало известно о "минировании" вылетевшего из Северной столицы лайнера. В результате рейс "Санкт-Петербург-Симферополь" готовился к вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Но потом передумал. 

В итоге воздушное судно продолжило свой полет, уточняет "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале. Затем аноним известил о подброшенной взрывчатке на борт рейса "Москва – Сыктывкар". 

Кроме того, экстренно сесть в "Шереметьево" был вынужден Airbus А330, который направлялся из московского аэропорта в Дубай. Однако через 40 минут сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла без происшествий. Все пассажиры живы и здоровы.
Источник: utro.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru