



Сначала появилась оперативная информация о "минировании" вылетевшего из "Шереметьево" борта Airbus А320, который около 8:00 мск отправился в Омск.





Аноним, личность которого уже устанавливается, сбросил письмо на электронную почту аэропорта. Однако экипаж продолжил намеченный курс. В экстренных службах заверили, что лайнер и его пассажиры были тщательно досмотрены, поэтому необходимости в экстренной посадке не было.





"Угроза, очевидно, носит ложный характер", - поведал ТАСС источник в экстренных службах, уточнив, что в Омске воздушный корабль еще раз пройдет процедуру досмотра.





Позже стало известно о "минировании" вылетевшего из Северной столицы лайнера. В результате рейс "Санкт-Петербург-Симферополь" готовился к вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Но потом передумал.





В итоге воздушное судно продолжило свой полет, уточняет "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале. Затем аноним известил о подброшенной взрывчатке на борт рейса "Москва – Сыктывкар".





Кроме того, экстренно сесть в "Шереметьево" был вынужден Airbus А330, который направлялся из московского аэропорта в Дубай. Однако через 40 минут сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла без происшествий. Все пассажиры живы и здоровы.



