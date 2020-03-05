"Заминировали": коллапс в России - самолеты экстренно сажают
С самого утра в четверг, 5 марта, в России не заладилось воздушное сообщение.
Сначала появилась оперативная информация о "минировании" вылетевшего из "Шереметьево" борта Airbus А320, который около 8:00 мск отправился в Омск.
Аноним, личность которого уже устанавливается, сбросил письмо на электронную почту аэропорта. Однако экипаж продолжил намеченный курс. В экстренных службах заверили, что лайнер и его пассажиры были тщательно досмотрены, поэтому необходимости в экстренной посадке не было.
"Угроза, очевидно, носит ложный характер", - поведал ТАСС источник в экстренных службах, уточнив, что в Омске воздушный корабль еще раз пройдет процедуру досмотра.
Позже стало известно о "минировании" вылетевшего из Северной столицы лайнера. В результате рейс "Санкт-Петербург-Симферополь" готовился к вынужденной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Но потом передумал.
В итоге воздушное судно продолжило свой полет, уточняет "Комсомольская правда" в своем телеграмм-канале. Затем аноним известил о подброшенной взрывчатке на борт рейса "Москва – Сыктывкар".
Кроме того, экстренно сесть в "Шереметьево" был вынужден Airbus А330, который направлялся из московского аэропорта в Дубай. Однако через 40 минут сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла без происшествий. Все пассажиры живы и здоровы.
Источник: utro.ru
11:18 05/03/2020
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