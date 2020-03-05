Нашли подозреваемых в краже рельсов под Барановичами. Кто они – не удивило
Ими оказались четверо местных.
Напомним, недавно неизвестные срезали и по частям вывезли рельсы с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина. А именно, 387 метров пути (774 метров рельсов – около 38 тонн). Ущерб составил около 40 тысяч рублей.
Как выяснилось, в этом подозреваются четверо местных жителей. Как сообщает zarya.by, трое из них – два 30-летних и 25-летний мужчины – уже задержаны.
09:51 05/03/2020
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