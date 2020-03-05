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В Минске ищут владельца необычного золотого кольца, найденного возле Красного костела

Золотое кольцо с ребрами и крестиком посередине недавно нашли возле Красного костела в Минске. Это было в воскресенье, 1 марта.



Индивидуальный гид по Минску и Беларуси Вячеслав Гладких в тот день проводил экскурсию, и прямо на тротуарной плитке возле храма - ближе к Дому правительства, нашел ценность. Минчанин подобрал кольцо и разместил объявление о находке на специализированном паблике.

Выяснилось, что найденный предмет - это кольцо для молитвы по Розарию. Ценную вещь потерял, скорее всего, католик, ведь только верующие католической конфессии используют для молитвы такие кольца-розарии.

Кольцо точно золотое - на нем есть проба. Вячеслав Гладких просит откликнуться владельца кольца, чтобы вернуть находку. Хозяина необычного предмета ищут уже пятый день.
KP.by
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