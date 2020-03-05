Бывший хакер разоблачил WhatsApp

Как передает "Лента.ру", об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте бывший хакер, в прошлом - один из лидеров крупнейшей группировки Anonymous Джейк Дэвис (Jake Davis).





По его словам, при запросе доступа к данным, согласно общему регламенту защиты персональных данных, пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, в которых он состоит. Там содержатся как старые, так и новые данные, причем со всех телефонов, которыми когда-либо пользовался юзер.





Д.Дэвис подчеркнул, что высока вероятность того, что вся эта информация может передаваться государственным спецслужбам.





"Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и состоит в группах", - подчеркивает он в своем разоблачении.





Хакер, ставший специалистом по кибербезопасности, подчеркнул, что информацией могут воспользоваться, чтобы вычислить протестующих и критиков властей.В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом пользователе, и эту информацию передают спецслужбам.





Как передает "Лента.ру", об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте бывший хакер, в прошлом - один из лидеров крупнейшей группировки Anonymous Джейк Дэвис (Jake Davis).





По его словам, при запросе доступа к данным, согласно общему регламенту защиты персональных данных, пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, в которых он состоит. Там содержатся как старые, так и новые данные, причем со всех телефонов, которыми когда-либо пользовался юзер.





Д.Дэвис подчеркнул, что высока вероятность того, что вся эта информация может передаваться государственным спецслужбам.





"Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и состоит в группах", - подчеркивает он в своем разоблачении.





Хакер, ставший специалистом по кибербезопасности, подчеркнул, что информацией могут воспользоваться, чтобы вычислить протестующих и критиков властей.