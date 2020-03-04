



Остановка напротив автовокзала: «Приехали госслужбы и все разобрали»

Остановка на проспекте Космонавтов напротив автовокзала — одно из самых «цветочных» мест Гродно — ими тут торгуют круглогодично. В преддверии любого праздника тротуар окрашивается во все цвета радуги, и 8 марта не исключение. Место это, однозначно, самое «рыбное» для торговли цветами, поэтому еще в конце февраля тут уже можно было заметить деревянные столики торговцев. Самое важное — эти импровизированные столики оставались тут на ночь, что было своего рода заявлением людей, их оставивших, что место это занято.





Проходя по остановке в обед понедельника, 2 марта, можно было заметить, что таких столиков не так уж мало (с некоторых уже велась торговля), плюс отдельные торговцы сбивали доски в щиты прямо там.





Однако на утро следующего дня ни одной конструкции рядом с остановкой уже нельзя было заметить. Всех торговцев, в том числе их столики, как ветром сдуло. Что странно не было даже бабушек, торгующих искусственными цветами.





— Я только сегодня вышла на работу, но мои коллеги рассказали, что происходило вчера вечером, — ответила продавщица одного из магазинов поблизости с остановкой утром во вторник, 3 марта. — В общем, за место развернулась настоящая война: торговцы ставили столы чуть ли не в три ряда. Потом приехали неизвестные госслужбы и все разобрали. Доходило ли до стычек, не знаю, может быть, но атмосфера была точно горячая.





Наши читатели сообщили нам, что дело дошло даже массовых драк, при этом был случай, когда кто-то поджег столы соперника за место. Правда, никаких фото- и видеодоказательств нам не предоставили. Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, милиция в указанное время к автовокзалу не выезжала, при этом пострадавшие также не обращались. Информации о ЧП на остановке общественного транспорта нет и в ежедневной сводке происшествий Гродненского областного управления МЧС.





Остановка возле магазина «Батория»: места уже заняты

А вот на другом «сладком» месте для торговли цветами — возле магазина «Батория» — оставленные столики все-таки были. Мы насчитали 7 штук, при этом вся территория от входа в магазин до обменника уже была застолблена. На некоторых были приклеены бумажки с надписью «Место занято», также был указан номер телефона и организация, которая выдала разрешение. В качестве таких структур торговцы указали Гродненский горисполком и городское ЖКХ.





Действительно, чтобы торговать на тротуаре, нужно сначала получить разрешение в городском ЖКХ. По словам генерального директора Гродненского городского ЖКХ Дмитрия Савошевича, таких разрешений на сегодня выдано около ста, но они начинают действовать только с 5 марта. Получается, что люди установили свои столы и заняли места незаконно, так как у них не было разрешений, а если и было, то еще не начало действовать.





Мы связались с одним из торговцев, кто оставил свой столик возле «Батории». Как признался Михиал*, его семья занимается выращиванием цветов под Гродно. В праздники открывают несколько точек, в том числе и возле «Батории». Есть официальное разрешение, налоги также уплачены. «Застолбить» место за несколько дней до 8 марта его вынудили недобросовестные конкуренты:





— Их очень много, при этом у них нет ни разрешения от ЖКХ, налог они также не платят. Они без спроса занимают места, на которые добросовестные торговцы получили разрешение, а вот выгнать их оттуда очень трудно. Иногда доходит до мордобоя, хотя это было не со мною, а с моим соседом, — говорит продавец.





По его словам, торговать он начнет в четверг, 5 марта. Выходить раньше не имеет смысла — покупательская способность все-таки еще низкая. По его словам, между ним и городским ЖКХ заключен договор, по которому он может реализовывать цветы с 2-го по 8-го марта.





А что говорят в налоговой?

Как отметили в ИМНС по Гродненской области, для продажи цветов необходимо просто заплатить единый налог, при этом даже не требуется регистрация в качестве ИП. Чтобы выйти на улицу торговать, необходимо подать в ближайшую налоговую инспекцию письменное уведомление, в котором нужно указать вид товара, место и период торговли. После этого специалисты высчитают сумму единого налога и, заплатив ее, можно смело торговать.





— Ставка единого налога за месяц при реализации продукции цветоводства, их семян и рассады при наличии справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории РБ земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества составляет для Гродно 41 рубль, в других городах — чуть меньше, — отметили в ИМНС.





Если данной справки нет, то в Гродно сумма единого налога составит уже 63 рубля. При этом налоговики подчеркнули, что реализация допустима только в специально отведенных местах.





P.S. Утром в среду на остановке возле автовокзала на небольшом столике торговала цветами одна единственная продавщица.





* имя изменено