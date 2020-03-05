Перед судом предстали девять человек. На момент задержания в апреле прошлого года пять из них были несовершеннолетними, младшему — 16 лет. Это учащиеся профлицеев и колледжей Гомеля, причем, как отметили в пресс-службе МВД, четыре систематически потребляли наркотики.





По материалам следствия, подростки вместе со своим 21-летним официально нигде не работающим товарищем стали розничными курьерами интернет-магазина психотропов. Хранили готовые к продаже наркотики по месту жительства несовершеннолетнего фигуранта в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. В сарае возле дома оперативники нашли полимерные свертки с особо опасным веществом альфа-PVP, электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки. Еще одна доза психотропа обнаружена при личном обыске одного из парней.





Компанию обвиняют в распространении наркотиков. Четырем из них инкриминируют также хищение путем использования компьютерной техники, а 16-летний подросток обвиняется в хищение психотропов.





Гособвинитель запросил сроки для группы наркокурьеров. Старшему из обвиняемых в распространении наркотиков — 9 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Из пятерки подростков двум уже исполнилось 18 лет. Для них запрошено по 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Двум несовершеннолетним парням — по 7,5 года лишения свободы в воспитательной колонии, еще одному их товарищу — 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, гособвинитель просит применить к двум подросткам и одному 18-летнему обвиняемому сокращение срока наказания на 2 года на основании Закона Республики Беларусь “Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков”.





Также перед судом предстали трое мужчин старше 30 лет, обвиненные в незаконном обороте наркотиков, не связанном со сбытом. Для них запрошено 3 года лишения свободы в колонии общего режима, 3 года и 1 месяц в колонии строгого режима и 2 года лишения свободы условно.