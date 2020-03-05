



По словам патриарха, ему приснился человек огненного цвета, который на коне перелетел над его головой и сразу же исчез. Потом к нему приблизился ребенок, плюнул на землю, смешал пальцем слюну и нарисовал крест у себя на лбу. Илия II уверен: это знак о том, что человечество справится с коронавирусом.





Каталикос призвал верующих не бояться и не терять присутствие духа. Он также поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд.





«Люди точно не знают, «от Бога или от зла» коронавирус. Но одно хочу сказать вам, что без Господа это не произошло бы. И с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг», – сказал Илия Второй.





Напомним, что Грузия - в числе стран, где есть заболевшие.