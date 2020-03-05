Действия могилевчанки квалифицированы по ч.1 ст.14 и п.п. 2, 6 ч.2 ст.139 УК. Она заключена под стражу.





В начале декабря женщина находилась в квартире своих родственников в Октябрьском районе Могилева. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила ребенка 2019 года рождения из окна первого этажа (высота - почти 3 м). После падения он лежал на промерзшей земле, припорошенной снегом. Ребенок был одет в легкую одежду: колготки, комбинезон и тонкую кофточку.





На малыша обратили внимание прохожие и вызвали скорую. Ребенок был госпитализирован с закрытым переломом затылочной кости, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Как отметили в прокуратуре, такое повреждение относится к тяжким телесным.