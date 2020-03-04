Вы готовы дома пересидеть эпидемию? Чем стоит запастись на случай распространения болезни
Составлен список необходимых продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса нового типа и связанного с ней карантина.
Как сообщают интернет-источники со ссылкой на федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии, на случай десятидневного карантина дома следует иметь 20 литров питьевой воды, 3,5 кг различных круп, хлеба и картофеля.
Специалисты рекомендуют заранее подготовить запасы 4 кг консервированных фруктов и сухофруктов.
Желательно также запастись 2,6 кг молочных продуктов, 2,5 кг консервированных овощей и орехов, а также 1,5 кг мяса, рыбы и яиц, 0,4 кг растительного масла и других источников жиров.
Такой «стратегический запас» составлен из расчета на одного человека.
При этом важно не забыть приобрести муку, сахар, мед, сухое печенье, шоколад и бульонные кубики.
По мнению составителей перечня, такой набор продуктов обеспечит взрослому человеку необходимые 2 200 ккал в день.
Помимо этого, в доме нужно иметь запас лекарств, средств для дезинфекции, свечей, фонариков, батареек.
Отмечено, что в РФ на фоне тревожных новостей о коронавирусе россияне запасаются спичками, солью, гречкой, консервами и мылом.
Фото: © Белновости
21:43 04/03/2020
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