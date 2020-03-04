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Видеофакт: вор в Австралии украл ожерелье с витрины удочками

Полиция австралийского города Мельбурна разыскивает вора, укравшего необычным способом дорогое ожерелье Versace с витрины магазина.


В Мельбурне совершена кража необычным способом с помощью удочек.  Об этом сегодня сообщил австралийский телеканал 9News.

Инцидент произошел еще в феврале. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как мужчина стоит у витрины с удочкой, пишет telegraf.by

Отмечается, что похитителю понадобилось около трех часов, чтобы совершить кражу. Мужчина сделал отверстие в витрине, и двумя удочками разной длины снял ожерелье Versace стоимостью около 800 долларов с манекена. Сигнализация в магазине не сработала.
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