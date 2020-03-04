+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЧП на "Беларуськалие": один рабочий погиб, восемь получили травмы

4 марта в шахте "Беларуськалия" случилось происшествие, в результате которого один рабочий погиб, восемь получили травмы

Как сообщает в Telegram пресс-служба Следственного комитета, подземная машина, которая перевозила людей, столкнулась с горной выработкой. В больнице оказались все девять пострадавших. От полученных травм скончался водитель машины.

На месте происшествия, на глубине более 600 метров, работала следственно-оперативная группа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru